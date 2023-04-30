Форвард «Локомотива» Игнатьев забил впервые с октября прошлого года

Нападающий московского «Локомотива» Иван Игнатьев забил впервые с октября прошлого года. Последний раз 24-летний футболист распечатывал ворота соперников в матче 11-го тура РПЛ против «Урала» (2:4).

Сегодня, 30 апреля, Игнатьев отличился после выхода на замену в поединке 25-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб одержал разгромную победу над подмосковными «Химками» со счётом 5:1.

Игнатьев в нынешнем сезоне РПЛ принял участие в 23 играх во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.