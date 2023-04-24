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Лоськов: «Останется ли Дзюба в «Локомотиве»? Не ко мне вопрос»

24 Апреля 2023 • 09:10 Комментировать
Локомотив Москва
...
Химки
30.04 19:00

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов высказался о будущем нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы, чей контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

«Останется ли Дзюба в «Локомотиве» в следующем сезоне? Не ко мне вопрос, почему мне-то его задаёте?» — приводит слова Лоськова «РБ Спорт».

Напомним, 34-летний Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале нынешнего года. За «красно-зелёных» нападающий успел прости девять матчей, забить шесть голов и отдать четыре результативные передачи.

После 24 туров РПЛ «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 29 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Лоськов Артём Дзюба
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ХИМКИ
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