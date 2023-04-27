Антич: «До сих пор не понимаю, почему у Гогниева не получилось в «Химках»

Защитник «Химок» Никола Антич поделился мнением о работе Спартака Гогниева на посту главного тренера подмосковной команды.

Гогниев возглавлял «красно-чёрных» с сентября 2022 по апрель 2023 года. После 24 туров РПЛ «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

«До сих пор не понимаю, почему у него не получилось в «Химках». Мне жалко, что так вышло. У нас просто не шла игра — ни голов, ни очков, ничего! Мы всей командой потерялись», — цитирует Антича «Спорт-Экспресс».

Напомним, сейчас «Химки» возглавляет Андрей Талалаев. Свой ближайший матч подмосковная команда проведёт 30 апреля против «Локомотива». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.