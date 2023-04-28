Игрок «Ростова» Миронов пока не планирует возвращение в «Локомотив»

Воспитанник столичного «Локомотива» Алексей Миронов на данный момент не рассчитывает возвращаться в свой родной клуб. Полузащитник, напомним, защищает цвета «Ростова» и борется со своей командой за медали РПЛ.

«Цели вернуться обратно у меня нет, однако «Локомотив» – это топ-клуб, кто бы что о них не говорил в текущем сезоне. Неизвестно, что и как будет дальше, но прямо сейчас для меня «Ростов» - это самое главное», - цитирует Миронова «РБ Спорт».

Миронову 23 года, на взрослом уровне с 2017 и по 2022 год футболист принадлежал «Локомотиву», однако за основную команду он так и не сыграл. Периодически футболист выступал за «Казанку» (дубль «Локомотива»), а также отправлялся в аренду в «Оренбург», за который сыграл свыше 50 матчей и забил более 10 голов.

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