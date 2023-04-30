Алексей Сафонов — о победе «Локомотива»: «Ожидаемый результат»

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался после победы «Локомотива» над «Химками» (5:1) в матче 25-го тура чемпионата России.

«Играли команда Первой лиги и команда РПЛ. Ожидаемый результат. Весь сезон такое с «Химки» и происходит. У «Локомотива» задача на сезон психологически окрепнуть, уверенности набрать и подняться как можно выше», — цитирует Сафонова Rusfootball.

После 25 туров «Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 32 очка. «Химки» располагаются на предпоследней строчке, набрав 17 баллов.

В следующем туре «железнодорожники» сыграют с «Сочи», а «красно-черные» примут «Динамо».