Мирзов: С приходом Талалаева «Химки» начали играть в быстрый футбол

Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов высказался об изменениях в игре команды с приходом Андрея Талалаева на пост главного тренера.

«Мы перестроили игру, начали играть низом — быстрый футбол в два касания. Стали понадежнее играть в защите. Талалаев пришел со своим видением», — цитирует Мирзова «Чемпионат».

Напомним, 50-летний Талалаев сменил на посту наставника «Химок» Спартака Гогниева.

В нынешнем сезоне Мирзов принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре голевых паса.

После 24 туров «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.