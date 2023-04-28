Игнатьев: «У «Локомотива» не было никаких сомнений, что нас не будет в стыковых матчах»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал о задаче «железнодорожников» на оставшиеся матчи текущего сезона.

Напомним, что после 24 туров чемпионата России «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Также «железнодорожники» вылетели из Кубка страны, уступив «Акрону» (1:1, 6:7 — пен) в матче 1/4 финала (Пути регионов).

«У «Локомотива» не было никаких сомнений, что нас не будет в стыковых матчах. Теперь у нас задача двигаться вперёд и набирать по три очка в каждом матче», — приводит слова Игнатьева «Чемпионат».

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт в воскресенье, 30 апреля, против «Химок». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.