Канчельскис: Показатели Дзюбы говорят о низком уровне РПЛ

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис считает, что результативность Артёма Дзюбы в «Локомотиве» является наглядным доказательством низкого уровня чемпионата России.

Как известно, в восьми матчах Премьер-лиги за «Локомотив» Дзюба записал на свой счёт восемь голов.

«Дзюба ничего не показал в Турции, вернулся в РПЛ - забивает. Промес уехал в Европу - провалился, перешёл обратно в «Спартак» - лучший. Вот он, уровень РПЛ!» - сказал Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Канчельскис отметил, что уровень Российской премьер-лиги гораздо ниже среднего.