Смородская: «Дзюба может быть полезен «Локомотиву»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась комментарием о возможном продлении контракта нападающего Артёма Дзюбы с «железнодорожниками». Ранее сообщалось, что столичный клуб предлагает футболисту соглашение по схеме «1+1», но форвард хочет двухлетний контракт и не согласен с предложенным окладом.

«Дзюба может быть полезен «Локомотиву». Год еще спокойно. Вопрос только в том, сколько это будет стоить «красно-зеленым». Сейчас Дзюба по статистике — лучший нападающий РПЛ. Он будет это использовать», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

При этом функционер считает, что клуб не должен идти на поводу у Дзюбы, «Локомотиву» необходимо вести себя аккуратно.

Напомним, Дзюба вернулся в РПЛ минувшей зимой, подписав краткосрочный контракт с «железнодорожниками». В текущем сезоне форвард забил шесть голов и четыре ассиста в девяти матчах за «Локомотив».