Нагорных — о медийной активности Дзюбы: «Это его жизнь»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о регулярных посещениях нападающим московского клуба Артёмом Дзюбой различных юмористических передач.

По словам Нагорных, клуб не смущает поведение Дзюбы за пределами футбольного поля, так как он профессионально относится к делу и создаёт хорошую атмосферу в команде.

«Пока Артём Дзюба реализует себя на футбольном поле, всё что происходит за его пределами — это его жизнь, его позиционирование. То, что он сегодня один из ключевых игроков «Локомотива», создающих атмосферу, наиболее профессионально относящихся к своему делу, нас устраивает», — цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

Напомним, текущий сезон Дзюба начинал в турецком клубе «Адана Демирспор», который покинул в ноябре прошлого года. В феврале нынешнего года 34-летний футболист подписал контракт с «Локомотивом». В составе «красно-зелёных» нападающий успел провести девять матчей, забить шесть голов и отдать четыре результативные передачи.