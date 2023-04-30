Команда Талалева последний раз пропускала пять мячей в РПЛ в 2014 году

Команда, которую возглавлял Андрей Талалаев, последний раз пропускала пять мячей в матче чемпионата России в 2014 году. Тогда специалист был главным тренером «Волги», и нижегородский клуб потерпел поражение от столичного «Динамо» со счётом 0:5.

Сегодня, 30 апреля, в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги «Химки» под руководством Талалаева в гостях потерпели поражение от московского «Локомотива» со счётом 1:5.

«Химки» продолжают располагаться в зоне вылета, находясь на 15-й строчке в турнирной таблице. В следующем туре их ждёт игра против «Динамо».