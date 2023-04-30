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Галактионов: «Приз «Лучшему тренеру месяца» для всей нашей команды, всего тренерского штаба»

30 Апреля 2023 • 18:58 Комментировать
Локомотив Москва
1:0
Химки
2-й тайм

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Химками».

- Какая ваша реакция на получение приза «Лучшему тренеру месяца»?

- Это оценка не только меня, но и всей нашей команды, всего тренерского штаба. Я неоднократно говорил, что это не я, это мы, что мы все вместе, мы одна команда и добиваемся результата и двигаемся дальше. Нам сегодня предстоит непростой матч  с очень хорошим тренерским штабом, который видоизменил структуру игры команды. Будет непросто, поэтому мы ожидаем сложного матча, но нам нужно добиваться положительного результата.

- Что именно так сильно видоизменил Талалаев в «Химках», что вам так насторожило, что вы это отмечаете?

- Нет, мы не говорим о настороженности, а об изменениях. Да, это немного разные вещи. Да, они видны, на наш взгляд, по структуре игры. Мы обратили на это внимание команды, определенные нюансы, которые нам надо проявлять сегодня и показывать качественную игру.

- Понятно, что Карпукас возвращается после дисквалификации. Выбор Миранчука чем обусловлен вместо Пиняева?

- Потому что Антон в достаточно хорошей форме, он выходил по ходу нескольких игр, сделал голевое действие в игре с ЦСКА. Поэтому мы приняли решение, что он сегодня начинает в стартовом составе. У него есть определенный функционал, который он обязан проявлять.

- Последний вопрос, не совсем серьезный. Так получилось, что когда вы обыгрывали «Ахмат» Талалаева, это был его последний матч в этой команде. По сути, вы предрешили его тренерскую отставку. Может ли позитивный опыт, понимание, как обыгрывать его команду, вам сегодня как-то помочь?

- Я думаю, что вообще на этом не надо заострять внимание, потому что мы коллеги. В любом случае тренерская солидарность должна быть, мы делаем одно дело, работаем и с уважением друг к другу относимся. Уже игры, которые нам предстоят, здесь кто будет сильнее, тот и выиграет.

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Локомотив Москва Михаил Галактионов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ХИМКИ
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