Галактионов: «Каждый матч - как финал»

Несмотря на то, что с приходом нового тренера Михаила Галактионова московский «Локомотив» решил вопросы, связанные с возможным вылетом из РПЛ, команда все равно мотивирована на борьбу - даже если ей, с другой стороны, не светит не только вылет, но и медали.

Галактионов настраивает своих подопечных на каждый матч, как на финал, пояснил наставник команды.

- Получили много желтых карточек, были определенные перестановки. У нас одна цель, мы договорились с ребятами, что каждый матч — финал. Двигаемся поступательно, наша задача — не сбавлять, - заявил наставник в эфире телеканала «Матч ТВ».