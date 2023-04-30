Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дубль Дзюбы, голевые выходы Изидора и Игнатьева: «Локомотив» разгромил «Химки», забив пять

30 Апреля 2023 • 20:55 Комментировать
Локомотив Москва
5:1
Химки
окончен

«Химки» и московский «Локомотив» сыграли в рамках чемпионата России. Матч 25-го тура РПЛ состоялся 30 апреля на стадионе «РЖД Арена».

Протокол игры  
Локомотив Москва5:1Химки
(1:0) Миранчук Антон27'  
(2:0) Дзюба Артём52'  
  60'Руденко Александр Александрович (2:1)
(3:1) Дзюба Артём71'  
(4:1) Игнатьев Иван73'  
(5:1) Изидор Вильсон76'  
Лантратов ИльяНенахов МаксимМагкеев Станислав  6' 79' (Щетинин Михаил ( 79') Погостнов ЕгорТикнизян Наир  12'Карпукас АртёмБаринов Дмитрий  81'Камано Франсуа 79' (Смольников Игорь ( 79') Глушенков Максим 71' (Игнатьев Иван ( 71') Миранчук Антон 56' (Жемалетдинов Рифат ( 56') Дзюба Артём 71' (Изидор Вильсон ( 71')
Запасные: Куликов ДаниилМарадишвили КонстантинМитров ТимофейРаков ВадимЖивоглядов ДмитрийХудяков Даниил
Митрюшкин АнтонГолубович ПетарЛысцов Виталий 77' (Мелентиевич Стефан ( 77') Андраде ЛеоСкворцов ЛевБикел ЖаниуГулиев АязГлавчич Неманья 58' (Хубулов Владимир ( 58') Антич Никола 46' (Гбане Мори ( 46') Руденко Александр Александрович 78' (Гильерме Маркос ( 78') Долгов Александр 58' (Мирзов Резиуан ( 58')
Запасные: Алхазов АлександрСадыгов ИльяГудиев ВиталийГонсалес Кристиан
30 апреля. Стадион "РЖД Арена" (Москва).

 

Воскресную программу РПЛ завершали «Локомотив» и «Химки». Галактионов не стал перекраивать состав, добывший ничью с ЦСКА, только травмированного Сергея Пиняева заменил Антон Миранчук, составивший атакующую группу с Глушенковым, Камано и Дзюбой. «Химки» же в хорошем настроении прибыли на «РЖД Арену», в прошлом туре команда Андрея Талалаева ярко (4:2 с «Торпедо») победила и намерена была дать бой «железнодорожникам».

Видимо, как раз этот настрой и помог «Химкам» начать матч лучше. «Локомотив» действовал медленно, события не форсировал и довольно быстро получил неприятный момент у своих ворот. Главчич со стандарта навесил в штрафную площадь, Долгов продлил полёт мяча в гущу игроков, где разобрался Андраде, пробив под штангу. «Локомотив» спас только Илья Лантратов, нырнувший за мячом очень чётко.

«Локо» отбился, выстояв полчаса, и в середине тайма открыв счёт. Антич во вратарской площади повалил Глушенкова на газон, а рефери, не мешкая ни секунды, назначил пенальти. Антон Миранчук с «точки» спокойно покатил мяч под штангу, а Митрюшкин упал в противоположную сторону – 1:0. Антич до перерыва мог исправиться, вывернул отличный кросс в штрафную площадь. Андраде скинул мяч на Долгова, который пробил в падении и попал в штангу.

«Химки» снова не реализовали свой момент и были наказаны. Артём Дзюба показал Долгову, как нужно подстраиваться под скидки. Навес Миранчука, продолжение Баринова и удар Артёма пяткой из-под себя украшает голевой эпизод – 2:0. Ну хоть на это у «Химок» ответ нашёлся. На исходе часа игры Гбане выпилил отличный заброс на Руденко, Александр легко убежал от Магкеева и перекинул Лантратова – 2:1.

И тут же «Химки» обязаны были счёт сравнивать, эффектно разыграв угловой удар. Андраде наверняка бил метров с семи, но Лантратов вновь продемонстрировал чудеса реакции в матче против бывшей команды. А «Локомотив» почти сразу наказал за расточительность, в который уже раз. Два игрока «Химок» столкнулись в центре поля, Камано моментально разогнал контратаку передачей на ход Дзюбе, Артём вывалился на ударную позицию и пробил точно в угол – 3:1.

Через две минуты после гола Галактионов заменил Дзюбу и Глушенкова на Игнатьева и Изидора, а ещё через минуту Иван довёл счёт до разгромного. Вильсон из пределов штрафной площади пальнул по позиции Митрюшкина, Антон отразил мяч удобно для Игнатьева и тому не составило труда добить – 4:1. А следом и Вильсон Изидор зажёг свою фамилию на табло. Француз ударом пяткой замкнул прострел Жемалетдинова – Митрюшкин отразил перед собой и сам же Изидор дослал мяч в сетку – 5:1.

Вновь «Химки» выдали очень результативный матч с шестью голами, только вместо 4:2 теперь 1:5. Вряд ли Талалаев будет доволен результативностью соперника, но по игре нельзя сказать, что его команда сегодня уступила вчистую.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Пари НН Пари НН
1
0
1.68 4.30 4.70
Видео
Окончен
Сочи Сочи
Торпедо Москва Торпедо Москва
3
1
1.57 4.20 6.00
Видео
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Химки Химки
5
1
1.40 5.00 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Апреля
21:01 · Россия. Премьер-лига
Казаков: «Лантратов - лучший вратарь страны, из тех, кто может играть сейчас за сборную»
21:00 · Россия. Премьер-лига
Дзюба забил 8 голов в 8 матчах РПЛ за «Локомотив»
20:53 · Россия. Премьер-лига
Онопко: Были вопросы к арбитру по судейству, но я не получил ответы
20:43 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Мне надоел футбол»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Результативная пародия на «удар скорпиона» от Дзюбы и эффектный гол Руденко - видео
20:39 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Матч «Спартак» — «Ростов» арбитр отсудил ровно
20:39 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» забил три гола подряд и уже громит «Химки»
20:32 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Если мы не будем собирать сборную, значит, те, кто нас отстранил, выиграют»
20:25 · Россия. Премьер-лига
«Химки» отыграли один гол у «Локомотива» после «черпачка» Руденко
20:22 · Россия. Премьер-лига
У Дзюбы 7 голов в 8 матчах РПЛ за «Локомотив»
20:22 · Россия. Премьер-лига
Галактионов рассказал о состоянии Пиняева
20:20 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Эмоции Карпина понятны»
20:17 · Россия. Премьер-лига
Дзюба забил «Химкам» «ударом скорпиона»
20:13 · Россия. Премьер-лига
Ловчев упрекнул Федуна, встав на сторону Карпина
20:05 · Россия. Премьер-лига
Как «Локомотив» повёл в матче с «Химками» - видео видео
Все новости
Рекомендуем