Дубль Дзюбы, голевые выходы Изидора и Игнатьева: «Локомотив» разгромил «Химки», забив пять

«Химки» и московский «Локомотив» сыграли в рамках чемпионата России. Матч 25-го тура РПЛ состоялся 30 апреля на стадионе «РЖД Арена».

Воскресную программу РПЛ завершали «Локомотив» и «Химки». Галактионов не стал перекраивать состав, добывший ничью с ЦСКА, только травмированного Сергея Пиняева заменил Антон Миранчук, составивший атакующую группу с Глушенковым, Камано и Дзюбой. «Химки» же в хорошем настроении прибыли на «РЖД Арену», в прошлом туре команда Андрея Талалаева ярко (4:2 с «Торпедо») победила и намерена была дать бой «железнодорожникам».

Видимо, как раз этот настрой и помог «Химкам» начать матч лучше. «Локомотив» действовал медленно, события не форсировал и довольно быстро получил неприятный момент у своих ворот. Главчич со стандарта навесил в штрафную площадь, Долгов продлил полёт мяча в гущу игроков, где разобрался Андраде, пробив под штангу. «Локомотив» спас только Илья Лантратов, нырнувший за мячом очень чётко.

«Локо» отбился, выстояв полчаса, и в середине тайма открыв счёт. Антич во вратарской площади повалил Глушенкова на газон, а рефери, не мешкая ни секунды, назначил пенальти. Антон Миранчук с «точки» спокойно покатил мяч под штангу, а Митрюшкин упал в противоположную сторону – 1:0. Антич до перерыва мог исправиться, вывернул отличный кросс в штрафную площадь. Андраде скинул мяч на Долгова, который пробил в падении и попал в штангу.

«Химки» снова не реализовали свой момент и были наказаны. Артём Дзюба показал Долгову, как нужно подстраиваться под скидки. Навес Миранчука, продолжение Баринова и удар Артёма пяткой из-под себя украшает голевой эпизод – 2:0. Ну хоть на это у «Химок» ответ нашёлся. На исходе часа игры Гбане выпилил отличный заброс на Руденко, Александр легко убежал от Магкеева и перекинул Лантратова – 2:1.

И тут же «Химки» обязаны были счёт сравнивать, эффектно разыграв угловой удар. Андраде наверняка бил метров с семи, но Лантратов вновь продемонстрировал чудеса реакции в матче против бывшей команды. А «Локомотив» почти сразу наказал за расточительность, в который уже раз. Два игрока «Химок» столкнулись в центре поля, Камано моментально разогнал контратаку передачей на ход Дзюбе, Артём вывалился на ударную позицию и пробил точно в угол – 3:1.

Через две минуты после гола Галактионов заменил Дзюбу и Глушенкова на Игнатьева и Изидора, а ещё через минуту Иван довёл счёт до разгромного. Вильсон из пределов штрафной площади пальнул по позиции Митрюшкина, Антон отразил мяч удобно для Игнатьева и тому не составило труда добить – 4:1. А следом и Вильсон Изидор зажёг свою фамилию на табло. Француз ударом пяткой замкнул прострел Жемалетдинова – Митрюшкин отразил перед собой и сам же Изидор дослал мяч в сетку – 5:1.

Вновь «Химки» выдали очень результативный матч с шестью голами, только вместо 4:2 теперь 1:5. Вряд ли Талалаев будет доволен результативностью соперника, но по игре нельзя сказать, что его команда сегодня уступила вчистую.