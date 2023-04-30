«Локомотив» - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 25-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Локомотив» и «Химки».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Локомотив Москва - Химки
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Протокол игры
Лантратов Илья•Ненахов Максим•Магкеев Станислав•Погостнов Егор•Тикнизян Наир•Карпукас Артём•Баринов Дмитрий•Камано Франсуа•Глушенков Максим•Миранчук Антон•Дзюба Артём
Митрюшкин Антон•Голубович Петар•Лысцов Виталий•Андраде Лео•Скворцов Лев•Бикел Жаниу•Гулиев Аяз•Главчич Неманья•Антич Никола•Руденко Александр Александрович•Долгов Александр
30 апреля. Стадион "РЖД Арена" (Москва).
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