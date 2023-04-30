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«Локомотив» - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

30 Апреля 2023 • 18:30 Комментировать
Локомотив Москва
...
Химки
Через 0 ч. 16 мин.

В 25-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Локомотив» и «Химки».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Локомотив Москва0:0Химки
Лантратов ИльяНенахов МаксимМагкеев СтаниславПогостнов ЕгорТикнизян НаирКарпукас АртёмБаринов ДмитрийКамано ФрансуаГлушенков МаксимМиранчук АнтонДзюба Артём
Запасные: Куликов ДаниилИзидор ВильсонСмольников ИгорьМарадишвили КонстантинМитров ТимофейРаков ВадимИгнатьев ИванЩетинин МихаилЖемалетдинов РифатЖивоглядов ДмитрийХудяков Даниил
Митрюшкин АнтонГолубович ПетарЛысцов ВиталийАндраде ЛеоСкворцов ЛевБикел ЖаниуГулиев АязГлавчич НеманьяАнтич НиколаРуденко Александр АлександровичДолгов Александр
Запасные: Алхазов АлександрСадыгов ИльяГудиев ВиталийМелентиевич СтефанМирзов РезиуанГбане МориГонсалес КристианГильерме МаркосХубулов Владимир
30 апреля. Стадион "РЖД Арена" (Москва).
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ХИМКИ
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