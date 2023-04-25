Орлов выскзался об игре Дзюбы в весенней части сезона

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в весенней части сезона.

Эксперт отметил, что форвард уже доказал, что не разучился забивать и уже принёс много пользы столичному клубу.

«Но где он был в матчах с «Зенитом» и ЦСКА? Его просто-напросто «съели». Эпизодически проявлялся, но не более», - приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Дзюба, который пополнил стан «Локомотива» в зимнее транферное окно на правах свободного агента, принял участие в девяти играх во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.