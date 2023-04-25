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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов выскзался об игре Дзюбы в весенней части сезона

25 Апреля 2023 • 22:29 Комментировать
Локомотив Москва
...
Химки
30.04 19:00

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в весенней части сезона.

Эксперт отметил, что форвард уже доказал, что не разучился забивать и уже принёс много пользы столичному клубу.

«Но где он был в матчах с «Зенитом» и ЦСКА? Его просто-напросто «съели». Эпизодически проявлялся, но не более», - приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Дзюба, который пополнил стан «Локомотива» в зимнее транферное окно на правах свободного агента, принял участие в девяти играх во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Геннадий Орлов Артём Дзюба
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ХИМКИ
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