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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» забил три гола подряд и уже громит «Химки»

30 Апреля 2023 • 20:39 Комментировать
Локомотив Москва
5:1
Химки
окончен

В середине второго тайма матча 25-го тура Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Химками», кажется, всё стало понятно. Форвард «железнодорожников» Артём Дзюба убежал на оперативный простор, подобрался к воротам и прицельно пробил в правый нижний угол ворот. Следующая атака, и заменивший Дзюбу Иван Игнатьев здорово сыграл на добивании. Счет стал 4:1. Хозяева не успокоились, Вильсон Изидор пяткой пробил в голкипера и добавил мяч в сетку - 5:1. Судя по всему, подмосковная команда эту игру уже не спасет. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.

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Локомотив Москва Химки
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