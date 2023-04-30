«Локомотив» забил три гола подряд и уже громит «Химки»

В середине второго тайма матча 25-го тура Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Химками», кажется, всё стало понятно. Форвард «железнодорожников» Артём Дзюба убежал на оперативный простор, подобрался к воротам и прицельно пробил в правый нижний угол ворот. Следующая атака, и заменивший Дзюбу Иван Игнатьев здорово сыграл на добивании. Счет стал 4:1. Хозяева не успокоились, Вильсон Изидор пяткой пробил в голкипера и добавил мяч в сетку - 5:1. Судя по всему, подмосковная команда эту игру уже не спасет. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.