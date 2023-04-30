Сенников предположил, сколько голов «Локомотив» забьёт «Химкам»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался в преддверии матча 25-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» примут «Химки».

«Предстоит серьезная игра. «Химки» не хотят вылетать и приложат максимум усилий, чтобы взять хоть какие-то очки, но «Локомотив» в хорошей форме. «Локомотив» – явный фаворит этой встречи, команда забьет два-три мяча», — приводит слова Сенникова Metaratings.

Матч «Локомотив» - «Химки» состоится сегодня, 30 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.