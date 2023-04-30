Московский «Локомотив» рассматривает вариант возвращения полузащитника столичного ЦСКА Максима Мухина, об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, главный тренер «армейцев» Владимир Федотов не особо рассчитывает на 21-летнего футболиста, и клуб готов расстаться с ним, однако «железнодорожников» пугает сумма в четыре миллиона евро, за которую ЦСКА готов отпустить своего игрока.

Напомним, что Мухин перебрался в стан «красно-синих» в 2021 году.

В текущем сезоне он принял участие в 23 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами партнёрам по команде.