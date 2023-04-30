Хапов: «Лантратов выиграл конкуренцию у остальных вратарей «Локомотива»

Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов высказался о голкипере «железнодорожников» Илье Лантратове.

«Лантратов выиграл конкуренцию у остальных вратарей «Локомотива», поэтому и играет в стартовом составе. Илья в очень хорошем состоянии, уверенно себя чувствует», - приводит слова Хапова «Чемпионат».

Специалист подчеркнул, что в команде хорошая конкуренция – вскоре к нужным кондициям вернётся Маринато Гильерме, здорово проявляет себя Даниил Худяков и другие молодые спортсмены.

Московский коллектив в данный момент располагается на десятом месте в турнирной таблице национального российского чемпионата.