Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нигматуллин: «Меня возмущает низкий уровень судейства в российском чемпионате»

01 Мая 2023 • 12:29 Комментировать
Локомотив Москва
5:1
Химки
окончен

Бывший вратарь российской сборной Руслан Нигматуллин высказался об уровне судейства на матчах Премьер-лиги.

«Обидно терять очки на последних минутах, победу. Я не хочу лишний раз говорить о судействе, но меня крайне возмущает низкий уровень судейства в российском чемпионате», — заявил участник ЧМ-2002 в интервью «Чемпионату». По его мнению, регулярные ошибки арбитров стали нормой для Премьер-лиги, отметив, что ему хочется видеть честную борьбу, где фигура судьи будет незаметна.

После 25 туров в турнирной таблице чемпионата России лидирует петербургский «Зенит», опережая «Ростов» на 11 очков.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Руслан Нигматуллин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Мая
13:21 · Россия. Премьер-лига
Дасаев высказался о возможном переходе РФС в АФК
13:16 · Россия. Премьер-лига
Дасаев: «Трудно сказать, кто сейчас лучший вратарь в России»
13:02 · Россия. Премьер-лига
Дасаев: «Серебро — хороший результат для «Спартака»
12:47 · Россия. Премьер-лига
Кутепов может уехать из России
12:36 · Россия. Премьер-лига
Нагорных высказался о будущем Керка и Едвая в «Локомотиве»
12:33 · Россия. Премьер-лига
Булыкин оценил уровень Дзюбы в «Локомотиве»
12:29 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Меня возмущает низкий уровень судейства в российском чемпионате»
12:13 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» дали комментарий по будущему Педриньо
11:47 · Россия. Премьер-лига
Назначен судья на ответный матч «Урал» - ЦСКА
11:40 · Россия. Премьер-лига
Малком и Дзюба - в числе 11 лучших игроков 25-го тура РПЛ
11:33 · Россия. Премьер-лига
Малком: «Хочется оставить след в истории российского футбола»
11:26 · Россия. Премьер-лига
Федерация футбола Грузии не обращалась в «Локомотив» по Марадишвили
11:21 · Россия. Премьер-лига
Агент объяснил, почему Мирзов не заиграл в «Спартаке»
11:13 · Россия. Премьер-лига
Шалимов считает, что лидеры «Динамо» не играют в полную силу
11:06 · Россия. Премьер-лига
Соболев ответил, если у него предложения из Европы 1
Все новости
Рекомендуем