Нигматуллин: «Меня возмущает низкий уровень судейства в российском чемпионате»

Бывший вратарь российской сборной Руслан Нигматуллин высказался об уровне судейства на матчах Премьер-лиги.

«Обидно терять очки на последних минутах, победу. Я не хочу лишний раз говорить о судействе, но меня крайне возмущает низкий уровень судейства в российском чемпионате», — заявил участник ЧМ-2002 в интервью «Чемпионату». По его мнению, регулярные ошибки арбитров стали нормой для Премьер-лиги, отметив, что ему хочется видеть честную борьбу, где фигура судьи будет незаметна.

После 25 туров в турнирной таблице чемпионата России лидирует петербургский «Зенит», опережая «Ростов» на 11 очков.