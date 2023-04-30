Дзюба - о раздражителях: «Есть один в «Химках», появился недавно»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался о победе столичного клуба в матче 25-го тура Российской премьер-лиги против подмосковных «Химок» (5:1).

Форвард отметил, что первый тайм получился не совсем качественным, а после третьего забитого мяча соперник был сломлен, и после этого, по его мнению, «Локомотив» мог забивать шестой и седьмой гол, но нужно было качественнее играть.

«Поле прекрасное, агрономам и болельщикам огромный респект. Есть неприятный персонаж у «Химок», но не будем называть фамилии», - заявил Дзюба, который отметился дублем, в эфире «Матч Премьер».