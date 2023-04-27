Габулов — о смене тренеров в «Химках»: «Это ненормально»

Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов прокомментировал частую смену тренеров в подмосковном клубе.

«Конечно, это ненормально, когда за сезон происходит такое количество смен тренеров. Сейчас, как мне кажется, «Химки» уже остановились в своем выборе. У Талалаева долгосрочный контракт», — приводит слова Габулова «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее пост главного тренера «Химок» покинул Спартак Гогниев, его место занял Андрей Талалаев, подписав контракт с «красно-черными» на пять лет.

После 24 туров «Химки» занимают предпоследние место в чемпионате России, набрав 17 очков.