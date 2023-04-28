Дзюбу не устраивают условия, которые предлагает ему «Локомотив» по новому контракту

«Локомотив» начал переговоры с 34-летним нападающим Артёмом Дзюбой о продлении контракта. От этом сообщает журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, обе стороны намерены продолжить сотрудничество, однако им пока не удаётся договориться о длительности соглашения. Отмечается, что «Локомотив» предлагает контракт по схеме «1+1», а Дзюба рассчитывает подписать двухлетнее соглашение. Кроме того, нападающего не устраивает то, что клуб хочет сократить размер его заработной платы.

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале нынешнего года. Действующий контракт футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до конца текущего сезона.

За «красно-зелёных» нападающий успел провести девять матчей, забить шесть голов и отдать четыре результативные передачи.