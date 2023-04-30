«Химки» стали 31-й командой, которой Артем Дзюба забивал в чемпионатах России - это рекорд

Подмосковные «Химки» стали 31-й командой, которой Артём Дзюба забивал в чемпионатах России. Таким образом, он стал рекордсменом по данному показателю, опередив Дмитрия Лоськова, Дмитрия Кириченко и Игоря Семшов, которые поражали ворота 30 клубов.

Сегодня, 30 апреля, «Локомотив» на своём поле в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги разгромил «Химки», а форвард отметился дублем.

В текущем сезоне 34-летний футболист принял участие в восьми играх национального первенства, в которых смог отметиться восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.