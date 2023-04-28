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Воспитанник «Локомотива» Миронов назвал кумиров детства

28 Апреля 2023 • 19:02 Комментировать
Локомотив Москва
...
Химки
30.04 19:00

Воспитанник столичного «Локомотива», а ныне игрок «Ростова» Алексей Миронов назвал игроков, которые в детстве были для него кумирами. Это бывший полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Лоськов и экс-форвард клуба Дмитрий Сычёв. Оба футболиста в своё время выступали и за сборную России.

Полузащитник вспомнил, что в детстве, когда он только делал свои первые шаги в футболе в академии «Локомотива», выводил на поле этих знаменитых футболистов, которые на данный момент уже давно завершили карьеру.

«Это две легенды российского футбола, которых я сам выводил за руку на поле. Это было что-то. Я всегда в такие моменты думал: «Хочу стать таким же, как они», - цитирует молодого игрока «РБ Спорт».

Сычёв: «Провёл 11 лет в «Локомотиве», хочется помогать клубу»

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сычёв Дмитрий Лоськов Алексей Миронов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ХИМКИ
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