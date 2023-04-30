Дзюба – в основе «Локомотива» на матч против «Химок»

В заключительном матче 25-го тура Российской премьер-лиги будут играть «Локомотив» и «Химки». Наставник московской команды Михаил Галактионов включил в стартовый состав таких футболистов:

Лантратов, Ненахов, Магкеев, Тикнизян, Погостнов, Баринов, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Камано.

«Локомотив» и «Химки» начнут очный матч в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Локомотив» на текущий момент занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Химки» - 15-е.