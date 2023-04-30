Новосельцев: «Локомотив» может подняться в первую семёрочку»

Экс-игрок «Ростова» Иван Новосельцев оценил результаты «Локомотива» под руководством Михаила Галактионова. Сегодня, 30 апреля, «железнодорожники» разгромили «Химки» со счетом 5:1 в матче 25-го тура чемпионата России.

«Локомотив» хорошо усилился молодыми игроками и опытными. Таким темпом они могут подняться в первую семерочку даже, думаю», — приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба находится в отличной форме, в Турции он следил за собой, а после возвращения в Россию тренировался под руководством Слуцкого в «Рубине».

В текущем сезоне футболист принял участие в девяти матчах за «красно-зеленых», в которых забил восемь голов и сделал четыре ассиста.

