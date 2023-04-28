Нагорных допустил, что Слуцкий мог повлиять на переход Дзюбы в «Локомотив»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на информацию о том, что известный российский тренер Леонид Слуцкий рекомендовал наставнику «железнодорожников» Михаилу Галактионову пригласить к себе в команду нападающего Артёма Дзюбу.

«Артём входил в шорт-лист футболистов, которых мы хотели пригласить в клуб в зимнее окно. Знаю, что Леонид Викторович Слуцкий приезжал на матчи «Локомотива» в ОАЭ, возможно, там могли быть какие-то разговоры, это нормально», — приводит слова Нагорных журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Напомним, 34-летний Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале нынешнего года. Ранее он выступал за такие клубы, как «Зенит», «Спартак» и турецкий «Адана Демирспор». В составе «железнодорожников» опытный нападающий успел провести девять матчей, забить шесть голов и отдать четыре результативные передачи.