Тарханов: «Если при немцах творилось чёрт-те что, то теперь «Локомотив» играет в понятный футбол»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением об игре «Локомотива» во второй части нынешнего сезона.

По мнению специалиста, с приходом на тренерский мостик Михаила Галактионова «железнодорожники» стали показывать более организованный футбол. Тарханов выразил уверенность в том, что в следующем сезоне «Локомотив» сможет побороться за медали, если летом укрепит оборону.

«Если при немцах на поле творилось чёрт-те что, то теперь «Локомотив» играет в понятный футбол. Организованный, комбинационный. Ребята раскрепостились, к тому же прекрасно готовы физически. Ну и конечно, нужно отметить качественную селекцию. Дзюба, Глушенков и Пиняев — это реальное усиление», — приводит слова Тарханова «Спорт-Экспресс».

После 24 туров чемпионата России «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 30 апреля против «Химок». Начало — 19:00 по московскому времени.