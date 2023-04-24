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Тарханов: «Если при немцах творилось чёрт-те что, то теперь «Локомотив» играет в понятный футбол»

24 Апреля 2023 • 15:01 Комментировать
Локомотив Москва
...
Химки
30.04 19:00

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением об игре «Локомотива» во второй части нынешнего сезона.

По мнению специалиста, с приходом на тренерский мостик Михаила Галактионова «железнодорожники» стали показывать более организованный футбол. Тарханов выразил уверенность в том, что в следующем сезоне «Локомотив» сможет побороться за медали, если летом укрепит оборону.

«Если при немцах на поле творилось чёрт-те что, то теперь «Локомотив» играет в понятный футбол. Организованный, комбинационный. Ребята раскрепостились, к тому же прекрасно готовы физически. Ну и конечно, нужно отметить качественную селекцию. Дзюба, Глушенков и Пиняев — это реальное усиление», — приводит слова Тарханова «Спорт-Экспресс».

После 24 туров чемпионата России «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 30 апреля против «Химок». Начало — 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Тарханов Михаил Галактионов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ХИМКИ
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