В «Локомотиве» рассказали о ходе переговоров по продлению контракта с Бариновым

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о ходе переговоров по продлению соглашения с полузащитником и капитаном столичного клуба Дмитрием Бариновым.

Спортивный деятель отметил, что клуб находится в хороших отношениях с агентами воспитанника клуба, и не сомневается, что переговоры будут продуктивными.

«Мы хотим, чтобы мы дальше работали с Дмитрием Бариновым, нашим капитаном. И сегодня мы очень конструктивно взаимодействуем с его агентами для того, чтобы продвигаться в вопросе контракта», - приводит слова Нагорных «Спорт-Экспресс».

Контракт Баринова с «железнодорожниками» рассчитан до конца нынешнего сезона.