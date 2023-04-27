Агент рассказал, когда «Црвена Звезда» определился с будущим Раконьяца

Игор Глушевич, агент нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца, выступающего сейчас на правах аренды за «Црвену Звезду», высказался о будущем своего клиента.

«Марко нравится в Белграде, он уже стал чемпионом страны. Будущее Раконьяца? «Црвена Звезда» решит вопрос по его выкупу 15 июня», — цитирует Глушевича «Спорт-Экспресс».

«Локомотиву» Раконьяц принадлежит с лета 2022 года. В составе «железнодорожников» черногорский футболист успел провести 15 матчей и отметиться в них одной результативной передачей.

В текущем сезоне за «Црвену Звезду» нападающий провёл девять игр, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 1,2 миллиона евро.