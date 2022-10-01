Долгов заявил, что «Химки» были лучше ЦСКА

Нападающий «Химок» Александр Долгов высказался после поражения от ЦСКА (1:2) в матче 11-го тура РПЛ.

«Нам забили два момента с наших ошибок. Первый — это ввод аута, не знаю, может, какая-то потеря концентрации, а второй момент — поскользнулся защитник и все», — передает слова Долгова «Чемпионат». По мнению футболиста, сегодня «Химки» превзошли ЦСКА по игре.

В текущем сезоне 24-летний Долгов принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет две результативные передачи.

После 11 матчей «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 8 очков.