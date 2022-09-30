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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дивеев рассказал, как проходит процесс его восстановления

30 Сентября 2022 • 18:59 Комментировать
Химки
...
ЦСКА Москва
Через 20 ч. 44 мин.

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о процессе своего восстановления. Как известно, недавно футболист получил перелом большеберцовой кости.

«Травма, конечно, непростая. Дома лежу целыми днями. Приезжаю на базу, делаю реабилитацию, иногда в тренажёрном зале занимаюсь, но только на плечевой пояс и левую ногу», - высказался Дивеев. Слова футболиста приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс» со ссылкой на эфир канала «Матч Премьер».

Ранее врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что Игорь Дивеев восстановится примерно через два с половиной – три месяца. Это означает, что увидеть защитника на футбольном поле можно будет только в 2023 году.

ЦСКА после десяти туров занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Дивеев
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ХИМКИ ЦСКА МОСКВА
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