​Дивеев рассказал, как проходит процесс его восстановления

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о процессе своего восстановления. Как известно, недавно футболист получил перелом большеберцовой кости.

«Травма, конечно, непростая. Дома лежу целыми днями. Приезжаю на базу, делаю реабилитацию, иногда в тренажёрном зале занимаюсь, но только на плечевой пояс и левую ногу», - высказался Дивеев. Слова футболиста приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс» со ссылкой на эфир канала «Матч Премьер».

Ранее врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что Игорь Дивеев восстановится примерно через два с половиной – три месяца. Это означает, что увидеть защитника на футбольном поле можно будет только в 2023 году.

ЦСКА после десяти туров занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.