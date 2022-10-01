Чалов забил быстрый гол в ворота «Химок»

«Химки» играют против ЦСКА в матче 11-го тура Премьер-лиги. Уже в дебюте подмосковная команда пропустила мяч в свои ворота. Константин Кучаев вывел Фёдора Чалова один на один с голкипером, форвард пробил в цель, а Брайн Идову в попытке спасти ворота ничего не добился, кроме того, что этот мяч могут записать ему в пассив.

Счёт стал 1:0, команда Владимира Федотова с 23 очками выходит на второе место. Ее соперник с 8 баллами остается в зоне стыковых матчей, набрав всего одно очко после увольнения Сергея Юрана.

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