Кухарчук: «Химки» не вылетят из РПЛ»

В рамках 11-го тура чемпионата России «Химки» потерпели домашнее поражение от ЦСКА со счетом 1:2. После этого матча полузащитник подмосковного коллектива Илья Кухарчук высказался о шансах команды сохранить прописку в элите российского футбола.

«Мы всегда создаем интригу, а потом героически исправляем ситуацию. «Химки» не вылетят из РПЛ в этом сезоне», - заявил Кухарчука издание «РБ Спорт».

После 11 туров чемпионата России «Химки» набрали восемь баллов и занимают 14-е место в турнирной таблице. Следующий поединок подмосковный клуб проведет против «Урала» в пятницу, 7 октября.