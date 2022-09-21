Чанов: «Сафонов может стать вратарём уровня Акинфеева»

Бывший знаменитый советский вратарь Вячеслав Чанов высоко ценит голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова. По мнению Чанова, который сейчас работает тренером вратарей в ЦСКА, Сафонов может вырасти в голкипера уровня Игоря Акинфеева, который негласно считается лучшим вратарем России в настоящий момент.

- Можно достичь всего. Все возможно. В чем нужно прибавить Сафонову? Практически во всех аспектах. Если человек останавливается, особенно вратарь, то все. Он сейчас молодец, показывает игру, - ответил Чанов в ответ на вопрос от том, способен ли Сафонов дорасти до уровня Акинфеева, в интервью «Спорт день за днем».