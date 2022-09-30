Зайнутдинов рассказал, что мог завершить игровую карьеру в 17 лет

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов поделился информацией о том, что мог завершить свою карьеру в юном возрасте.

«Зайнутдинов сказал на клубном YouTube-канале о том, что мог закончить карьеру в 17 лет, он около месяца сидел и не знал, что делать, тогда ребята с дубля «Тараза» собрались и скинулись деньгами, собралось примерно 70-80 тысяч рублей.

Футболист рассказал, что рискнул сделать операцию в обычной больнице в Казахстане, которая прошла успешно, и уже через пару месяцев он вышел на поле, хотя в той ситуации говорил отцу, что это очень тяжелый момент.

В текущем сезоне 24-летний игрок принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.