Агент Карраскаля назвал причину пропуска матча с «Химками»

Мартин Родригес, представитель одного из лидеров столичного ЦСКА Хорхе Карраскаля, рассказал о причинах пропуска игроком матча Российской премьер-лиги против «Химок».

«У Хорхе была долгая дорога из сборной, поэтому сегодня он не играет. Все в порядке», — рассказал агент колумбийца изданию Sport24. Отметим, что полузащитник вернулся в расположение «армейцев» только в пятницу. По аналогичной причине игру Фонбет Кубка России против «Спартака» пропустил хавбек «Зенита» и соотечественник Карраскаля Вилмар Барриос.

Напомним, что поединок 11 тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Химками» начнётся в 16:30 по московскому времени.

