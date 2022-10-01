Чалов оформил дубль в ворота «Химок»

Под конец первого тайма в матче 11-го тура Премьер-лиги между «Химками» и ЦСКА «армейцы» забили ещё один гол. И снова автором результативной попытки стал форвард Фёдор Чалов. На сей раз не он оказался один на один с голкипером, а полузащитник Константин Кучаев. Илья Лантратов парировал удар соперника, но вот Чалов оказался в нужном месте в нужное время и добавил мяч в сетку. Счет стал 2:0. ЦСКА с 23 очками в активе выходит на второе место в турнирной таблице, а подмосковные соперники (8 пунктов) остаются в зоне стыковых матчей. Самый подробный онлайн матча «Химки» - ЦСКА проходит на LiveResult.ru.