Под конец первого тайма в матче 11-го тура Премьер-лиги между «Химками» и ЦСКА «армейцы» забили ещё один гол. И снова автором результативной попытки стал форвард Фёдор Чалов. На сей раз не он оказался один на один с голкипером, а полузащитник Константин Кучаев. Илья Лантратов парировал удар соперника, но вот Чалов оказался в нужном месте в нужное время и добавил мяч в сетку. Счет стал 2:0. ЦСКА с 23 очками в активе выходит на второе место в турнирной таблице, а подмосковные соперники (8 пунктов) остаются в зоне стыковых матчей. Самый подробный онлайн матча «Химки» - ЦСКА проходит на LiveResult.ru.
Чалов оформил дубль в ворота «Химок»
|Химки
|ЦСКА Москва
окончен
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|окончен
|Оренбург
|4:1
|Сочи
|3.65 3.90 1.95
|окончен
|Химки
|1:2
|ЦСКА Москва
|6.80 4.60 1.48
|01.10 19:00
|Локомотив Москва
|...
|Урал
|1.85 3.75 4.30
|02.10 14:00
|Факел
|...
|Торпедо Москва
|1.81 3.85 4.40
|02.10 16:30
|Зенит
|...
|Ростов
|1.45 4.80 7.00
|02.10 19:00
|Ахмат
|...
|Динамо Москва
|2.60 3.70 2.60
|02.10 19:00
|Пари НН
|...
|Спартак Москва
|3.55 3.75 2.03
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