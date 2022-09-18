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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бабаев дал оценку работе Федотова в ЦСКА

 
18 Сентября 2022 • 14:20 Комментировать
Химки
...
ЦСКА Москва
01.10 16:30

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев дал оценку работе главного тренера «армейцев» Владимира Федотова после поражения команды от «Торпедо» в матче 10-го тура РПЛ.

Бабаев заявил, что в клубе «очень довольны» специалистом и понимают, что предстоит ещё много работы.

«Да, на фоне поражения от «Торпедо» немного сложно говорить о положительных моментах, но они очевидно есть и это понятно абсолютно всем болельщикам, специалистам и руководству клуба», - цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».

Владимир Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под его руководством в текущем сезоне РПЛ команда одержала 6 побед, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения. С 20 набранными очками «армейцы» располагаются на третьей строчке турнирной таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Роман Бабаев Владимир Федотов
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