Федотов: «Нужно немного времени на адаптацию, но думаю, Медина сегодня появится на поле»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Химками».

- Мендес и Медина сегодня в запасе. Какое у них состояние после матчей сборных, как они добирались, готовы ли сегодня сыграть?

- Да, сейчас логистика непростая, но они в нормальном состоянии, хорошем, тренированном. Медина 27-го полный матч отыграл, здесь все в порядке. Нужно немного времени на адаптацию, но думаю, он сегодня появится на поле.

- У вас одно изменение по сравнению с Кубком России. В нападении играет Чалов, а не Гайч. Какое физическое состояние в связи с этим у команды, которая несколько дней назад провела матч в этом составе?

- Отличное. Восстанавливались, потренировались, провели восстановительные мероприятия. Я думаю, что всё нормально.

- В эмоциальном плане? Матч против «Сочи» казался таким эмоционально затратным в Кубке.

- Футбол весь эмоционально затратный. Я думаю, что мы подсобрали эмоции и сегодня покажем их на футбольном поле.