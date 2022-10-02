Агент считает, что Щенников способен играть на позиции центрального защитника и дальше

Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова, высказался об игре своего клиента в матче 11-го тура РПЛ против «Химок» (2:1).

Напомним, в прошедшей встрече Щенников вышел на позиции центрального защитника, хотя сам он привык действовать на фланге. По мнению агента, его клиенту не составит труда перестроиться.

«Центрального защитника он играл в детстве, в школе ЦСКА, в дубле, так что это ему знакомо. Не вижу в этом никакой проблемы, Георгий и дальше готов играть на позиции центрального защитника, но выбор за главным тренером», — приводит слова Пушкина «РБ Спорт».

Отметим, что для 31-летнего Щенникова прошедший матч стал первым в нынешнем сезоне. Результативными действиями в нём защитник отличиться не сумел.