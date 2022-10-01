Мостовой считает, то ЦСКА обязан обыграть «Химки»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался в преддверии матча 11-го тура РПЛ между «Химками» и ЦСКА.

Мостовой сказал «Чемпионату», что «Химки» являются непростым соперником, но последние события в клубе усугубили положение «красно-черных», исправить это будет сложно, команда крупно проиграла «Локомотиву», она находится в разобранном состоянии.

«ЦСКА обязан обыгрывать «Химки» в таком состоянии», — подытожил эксперт.

Встреча между «армейцами» и подмосковным клубом состоится сегодня, 1 октября, начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.