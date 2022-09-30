«Химки» не расплатились с Писаревым, а игроки не получают зарплату с июля

Бывший тренерский штаб «Химок» во главе с Николаем Писаревым ещё не получил денег от подмосковного клуба. По сведениям «Чемпионата» у «красно-черных» пока нет положения по премиальным на текущий сезон, со штабом Писарева не расплатись, а футболисты и сотрудники команды не получают зарплату с июля.

Напомним, 53-летний специалист возглавил «Химки» 10 августа, но после серии поражений в конце этого же месяца Писарев был отправлен в отставку.

Подмосковный клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав восемь очков после десяти туров. В предстоящем матче «Химки» сыграют с ЦСКА.