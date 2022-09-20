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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Дивеева рассказал, потребуется ли игроку ЦСКА операция

 
20 Сентября 2022 • 15:04 Комментировать
Химки
...
ЦСКА Москва
01.10 16:30

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о характере травмы своего клиента, полученной в матче 10-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:0). 

Ерёмин не смог однозначно сказать, потребуется ли Дивееву операция, однако подтвердил, что повреждение носит серьёзный характер.

«Насчёт операции — доктора пока думают. Но вроде её не предвидится. Восстановится к рестарту чемпионата», — цитирует Ерёмина Sport24.

Также агент отметил, что 22-летний футболист отнёсся к своей травме спокойно и находится в хорошем расположении духа.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «армейцев» 12 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Дивеев
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ХИМКИ ЦСКА МОСКВА
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