Агент Дивеева рассказал, потребуется ли игроку ЦСКА операция

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о характере травмы своего клиента, полученной в матче 10-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:0).

Ерёмин не смог однозначно сказать, потребуется ли Дивееву операция, однако подтвердил, что повреждение носит серьёзный характер.

«Насчёт операции — доктора пока думают. Но вроде её не предвидится. Восстановится к рестарту чемпионата», — цитирует Ерёмина Sport24.

Также агент отметил, что 22-летний футболист отнёсся к своей травме спокойно и находится в хорошем расположении духа.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «армейцев» 12 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.