​Гогниев: «ЦСКА нас ничем не удивил, просто был сильнее»

В субботу вечером «Химки» уступили ЦСКА в матче одиннадцатого тура Премьер-лиги – 1:2. Серия подмосковной команды без побед во всех турнирах достигла десяти игр. После субботнего поражения комментарий дал рулевой «Химок» Спартак Гогниев.

«Ошибки не позволили победить, игру ЦСКА мы разобрали, они нас ничем не удивили. Просто были сильнее. Моя команда мне понравилась», - высказался Гогниев, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Теперь Спартак Гогниев будет готовить свою команду к гостевому матчу чемпионата России против «Урала». Команды сойдутся лицом к лицу в пятницу, 7 октября.

На текущий момент «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.