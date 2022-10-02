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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихий считает, что «Химки» заслуживали не проиграть ЦСКА

02 Октября 2022 • 12:12 Комментировать
Химки
1:2
ЦСКА Москва
окончен

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в матче 11-го тура РПЛ.

Футболист считает, что подмосковный коллектив заслуживал добыть ничейный результат в этой встрече.

«Со своих ошибок пропустили нелепые голы. Считаю, что не совсем по игре. Наверное, мы заслуживали ничьей», — цитирует Тихого Sport24.

Кроме того, 29-летний защитник выразил уверенность в том, что его команда сможет исправить текущую ситуацию.

После 11 проведённых матчей «Химки» расположились на 13-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата. Свой следующий матч подопечные Спартака Гогниева проведут 7 октября против «Урала». Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Химки Дмитрий Тихий
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