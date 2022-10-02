Тихий считает, что «Химки» заслуживали не проиграть ЦСКА

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в матче 11-го тура РПЛ.

Футболист считает, что подмосковный коллектив заслуживал добыть ничейный результат в этой встрече.

«Со своих ошибок пропустили нелепые голы. Считаю, что не совсем по игре. Наверное, мы заслуживали ничьей», — цитирует Тихого Sport24.

Кроме того, 29-летний защитник выразил уверенность в том, что его команда сможет исправить текущую ситуацию.

После 11 проведённых матчей «Химки» расположились на 13-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата. Свой следующий матч подопечные Спартака Гогниева проведут 7 октября против «Урала». Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.