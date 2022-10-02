Гришин подвёл итоги матча «Химки» - ЦСКА

В матче 11-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА на выезде переиграл «Химки» со счетом 2:1. Своим мнением о результате поединка поделился бывший футболист «армейского» клуба Александр Гришин.

«Игра «армейцам» удалась. С такими командами надо быстро забивать, что и получилось сделать ЦСКА. Пришлось немного понервничать, но ЦСКА заслуженно победил», - приводит слова Александра «РБ Спорт».

Благодаря вчерашнему успеху ЦСКА набрал 23 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице, обойдя «Ростов». Отставание «армейцев» от «Зенита» составляет три балла.

В следующем туре подопечные Владимира Федотова встретятся с «Динамо».