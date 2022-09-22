Агент: Мендес счастлив играть за ЦСКА

Пабло Леклер Флуха, агент полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса, заявил, что футболист счастлив в Москве.

«Виктор счастлив играть за ЦСКА. У нас были предложения из Италии и Бразилии, но мы выбрали Россию, потому что получили исключительно положительные отзывы о вашей стране», — приводит слова Мендеса Metaratings.

Агент добавил, что Мендесу комфортно находиться в ЦСКА.

В текущем сезоне 22-летний чилиец провел восемь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Действующий трудовой договор футболиста с «армейским» клубом рассчитан до июня 2025 года.